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§ NG.kz
Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моем доме достраивают 6 этаж. Изначально сдавался как 5 этажный дом. Дом заселили в 2015 году. Я сирота, выросла в детском доме, получила квартиру по программе арендное жилье. Живу уже в этом доме 3 года. Этим летом акимат решил застроить 6 этаж.
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§ Козлов я
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.08.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня знакомая живет в этом же доме на пятом этаже. Так ей вчера весь пластиковый балкон уделали искрами сварки. Успела только москитку снять,чтобы не пожгли. Сказала, что ни в жизнь не даст им разрешения на дырки в потолке,т.к.у нее евроремонт.
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§ seroff
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 26.08.18 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я помню шум был за 6 этаж нарушение по строительству,но прошло время всё забылось, кто то получил свою долю и оба снова 6 этаж и документы стали в поряде Коперфилд отдыхает.
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§ elektron
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.08.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом иду в КСК. Говорит мне она, что мол, якобы у тебя, арендное жилье, и так как квартира еще акиматовская, они могут делать все что угодно

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32100?1535258259

Бред какой-то.
А вообще зря они это затеяли. 6-ти этажки должны лифтом оснащаться вроде, если ещё какие нормы не учитывать. Потом сносить будут. Ну да не привыкать. Знакомо всё как то. 8-)
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§ Victor Yang
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10881
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
6-ти этажки должны лифтом оснащаться вроде, есл

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32100?1535262418

Этот этаж оформляют как мансардный - их по всему городу понастроили, кое-где есть предписание разобрать, но там уже люди живут и это их собственность.
Если автор хочет разобраться в корне - пусть обратиться в ГАСК - там ответят по вопросу правомерности строительства 6 этажа - фундамент же не резиновый. Если только со своей проблемой - тут сложнее. Но по идее, прежде чем бурить - могли бы постучать, посмотреть, посоветовать убрать все из-под отверстия.
Насчёт прав в квартире - нужно читать договор с юристом.
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§ Добринцофф
Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал там,видел как в крыше дырки выпиливали под окна,жильцам конечно сочувствую но ведь когда они заселялись и так понятно было что рано или поздно 6 этаж начнут доделывать.
Строители конечно варвары,можно было по человечески договориться, что бы шума не было.
У меня была подобная ситуация ,с пятого этажа на 4 дырку нужно было продолбить для расширения газопровода.
Пошёл на 4 этаж , соседи оказались любители алкогольных напитков и мой визит пришёлся как нельзя кстати, люди потребовали немедленную компенсацию материального и морального ущерба в размере 1000тнг (2008г) :lol: ,отдал им штуку помог передвинуть мебель и через час у меня на 5 этаже была новая газовая труба ,а люди внизу дружно пели в караоке :-)
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§ 211
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радоваться нужно, что последний этаж уже не твой..
Господи..
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§ Vital
Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

:lol: :lol: :lol:
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§ bgb
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, помнится прокуратура возмутилась по поводу мансардных этажей и дала соответствующее предписание.
а теперь что случилось, что они дали задний ход?
хоть бы в сми выступили по этому поводу, а то народ может подумать об отсутствии борьбы с коррупцией в их рядах...
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§ Victor Yang
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10881
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
а теперь что случилось, что они дали задний ход?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32100?1535277759

А теперь там жильцы вступили в собственность и нужно найти средства им на компенсацию, а это большие деньги.
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§ Добринцофф
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.08.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю в новость видео и фото для наглядности.
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§ bgb
Re: Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как послушаю жильцов мансардных этажей, так жалко их становится: никто из строителей толком не соблюдает требования по устройству кровель. покупают такое жилье, а потом срочно избавляются...
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§ 211
Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как они туда залазиют, какая то лестница есть что ли?
Или лифт сбоку присобачивают?
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§ bgb
Беспредел на улице Кобыланды батыра!!!
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.08.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А как они туда залазиют, какая то лестница есть что ли?
Или лифт сбоку присобачивают
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776763&topic_id=35352&forumid=1#776763

с крыши по веревке спускаются...)))
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