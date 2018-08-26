Добринцофф Беспредел на улице Кобыланды батыра!!! #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6157

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:04 Проезжал там,видел как в крыше дырки выпиливали под окна,жильцам конечно сочувствую но ведь когда они заселялись и так понятно было что рано или поздно 6 этаж начнут доделывать.

Строители конечно варвары,можно было по человечески договориться, что бы шума не было.

У меня была подобная ситуация ,с пятого этажа на 4 дырку нужно было продолбить для расширения газопровода.

Пошёл на 4 этаж , соседи оказались любители алкогольных напитков и мой визит пришёлся как нельзя кстати, люди потребовали немедленную компенсацию материального и морального ущерба в размере 1000тнг (2008г) ,отдал им штуку помог передвинуть мебель и через час у меня на 5 этаже была новая газовая труба ,а люди внизу дружно пели в караоке