211 Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3999

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:14 Насчет одного плюс..

То есть например зайдет Сорос или наш какой нибудь Коперфильд, качнет тенге до 480..

И есть ровно сутки, когда все чиновники знают, что нужно набирать срочно доллары по 360, и ровно через Один Плюс, то бишь через сутки, продавать по установленному курсу нацбанка в 480..

Потом можно качнуть наоборот, став Медведями продавить рынок вниз и опять сыграть на том же долларе элементарно..

Сутки то есть, и думать ничего не надо, по каналам своих инсайдеров все спокойно тут дойдет..

Можно даже и Плюс Месяц сделать или Плюс Год..

Собираешь доллары честно целый год по 360 и потом продаешь быстро по допустим 600..

И главное население ни при делах..