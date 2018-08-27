Sniper Re: Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на... #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата: Алиса:

почему-то не удивляет..

да дело пожарных тушить пожары. А не зарабатывать деньги, на кабы да абы.

Продавцы удивлялись. Пока магазин был государственным, никто к ним не приходил. Мне даже проводку заставили поменять. Подкормка была круглогодичная. Ежегодно менялись обслуживающие пожарные участки. Одни, наевшись до отвала, отваливали. На их места, приходили другие голодные.