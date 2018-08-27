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≡ Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на пожарную безопасность, без нарушений работал только один		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на пожарную безопасность, без нарушений работал только один
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По результатам проверок 59 юридических лиц оштрафованы на 463 млн тенге. Им выданы предписания по устранению нарушений в срок с апреля по июль. Большинство хозяев торговых объектов сделали это. За исключением трех объектов.
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§ Алиса
Re: Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4309
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.08.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему-то не удивляет..
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§ alex_60
Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на пожарную безопасность, без нарушений работал только один
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.08.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню в девяностых, пожарник попросил купить мазь в магазине интим,
за подписание акта.
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§ Sniper
Re: Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на...
Sniper


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Сообщений: 307
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
почему-то не удивляет..

да дело пожарных тушить пожары. А не зарабатывать деньги, на кабы да абы.
Продавцы удивлялись. Пока магазин был государственным, никто к ним не приходил. Мне даже проводку заставили поменять. Подкормка была круглогодичная. Ежегодно менялись обслуживающие пожарные участки. Одни, наевшись до отвала, отваливали. На их места, приходили другие голодные.
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§ Sniper
Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на пожарную безопасность, без нарушений работал только один
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в магазине интим

что то новое. Раньше им нужна была только водка и закуска добротная. И желательно побольше.

[Исправлено: Gljuk, 27.08.2018 - 14:11]
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§ Сыкымы
Re: Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.08.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
купить мазь

Наверно, к начальству на ковёр - собирался... ;-)
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* лимон
Re: Из 60 объектов, проверенных в Костанайской области на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 780
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.08.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


мазь в обмен на акт, однако
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