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§ NG.kz
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев по очереди поздравили: аким области, лауреат "Славянского базара" Ернар Садирбаев, группа "Комбинация", лично Алёна Апина, а также Ерке Есмахан. Смотрите фоторепортаж корреспондента "НГ" Артёма МАРУСИЧА.
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§ bgb
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все время преследует мысль, что день города надо перенести на середину лета. все равно по дате он ни к чему толком не привязан...
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§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная площадь Учителей..
Да уш..
Согласен с Уважаемыми, нагнали их тысяч десять..
Интересно, откуда привозили?
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§ 211
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песенку Аэропорт до сих пор помню..
Барыкин ее еще пел по моему..
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§ 211
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амэрика бой, уеду с тобой, уеду с тобой, РК прощай....
Эх..
Моя старая давняя мечта далекой молодости..
Правда в Германию хотел уехать..
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§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему не пригласили Стиви Сигола?
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§ 211
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салют на сколько миллионов, на миллионов 20 наверно, такой дешевый и не выразительный..
А по мне лучше бы эти 20 или сколько там миллионов раскидали бы с самолета на день города вместо салюта, пришло гораздо больше бы людей, да и польза какая никакая была..
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§ drakon
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
все время преследует мысль, что день города надо перенести на середину лета.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776775&topic_id=35358&forumid=1#776775

На 6 июня... :lol:
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§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На 6 июня...

...ля..
6 июля..
А что, в этом есть какое то зерно..
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§ drakon
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А что, в этом есть какое то зерно..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776778&topic_id=35358&forumid=1#776778

Да, Марик, на 6 июня. Ваш Архимед родился 6 июня 1972 года.
Ну и я родился 6 июня 1952 года... :lol:
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§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваш Архимед родился 6 июня 1972 года.
Ну и я родился 6 июня 1952 года...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776779&topic_id=35358&forumid=1&1535300618

Поздравляю.
Но советую вам обоим, кому недоповезло с таким прекрасным дня сиянием, переделать свое на 6 июля..
Я вообще майский..
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§ yudjin
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5493
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт порадовал больше, чем дневная мертвая часть праздника.
Правда, почему не анонсировали еще одну часть? Выход чиновников... феерично, в коридоре статных и сюрьёзных собровцев... минут на 20 из 3-х часового мероприятия... слегка примяв стулья под специальным навесом за забором, после десятиминутной нестыковочки, они раздав столичные цацки и внеся в список уважаемых горожан вполне достойных людей, так же всей безэмоциональной компанией и удалились.
Мне интересны две вещи: им как жителям города, вообще пофиг, что за мероприятие они заказали? Или они таким образом решили показать свою занятость, мол и в праздничный вечер они работают?... А антураж из суровой охраны придавал выходившим конечно небожительной значимости по сравнению со стоявшими и равнодушными к ним по ту сторону ограждения... и некой комичности американских боевиков. Ну это менталитета такая, однако...

Далее был молодой и вполне голосистый лауреат. Пел и делал движения телом согласно веяниям времени, но зрители по большей части лишь созерцали - композиции, видимо, мало кому знакомы, чтобы подпевать.
Чего не скажешь о тряхнувших стариной группе "Комбинация" и Апиной. Живо, пусть подсевшим, но своим голосом, ностальгически по-доброму и музыкально не затейливо... "узелок завяжется, узелок развяжется..."
А "бухгалтера" уже подпевали и приплясывали даже те, кто вконтактике фыркал по поводу выбора чиновников порадовать горожан на день их города. Солистки моей пионерской молодости исполнили с десяток хитов лихих 90-х, блестели серебром нарядов и делились воспоминаниями о выступлении в Кустанае в 1990-м году.

Серебро было в этот вечер в тренде. Им же сверкала следующая исполнительница на протяжении всего своего недолгого, 3-х-песенного выступления... ну, чем богата, как грится... поэтому первую песню про несчастную любовь пришлось повторить уже лабызаясь со зрителями в окружении всё тех же собровцев, что придало ей еще большей "звездности" не меньше, чем у самой Мадонны. Молодёжь подпевала, девчонки визжали то ли от радости, то ли от зависти... мужской пол кричал "кел мында" ломился к ограждению с телефоном наперевес и слюноточил... молодая, приятная, голосис... голосистая... конФэтка...накинув белую шубку убежала под первые капли, ставшего также трендовым, дождя и залпы салюта.

Салют, сменивший , как щас грят, локацию, был... салютом... ярким, фееричным... почти как выход чиновников...

[Исправлено: yudjin, 26.08.2018 - 23:04]
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§ drakon
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Выход чиновников...

Фотки чиновников - в коридоре, будут?... :lol:
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