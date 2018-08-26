/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев по очереди поздравили: аким области, лауреат "Славянского базара" Ернар Садирбаев, группа "Комбинация", лично Алёна Апина, а также Ерке Есмахан. Смотрите фоторепортаж корреспондента "НГ" Артёма МАРУСИЧА.
Читать новость

§ bgb
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все время преследует мысль, что день города надо перенести на середину лета. все равно по дате он ни к чему толком не привязан...
Профайл

§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная площадь Учителей..
Да уш..
Согласен с Уважаемыми, нагнали их тысяч десять..
Интересно, откуда привозили?
Профайл

§ 211
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песенку Аэропорт до сих пор помню..
Барыкин ее еще пел по моему..
Профайл

§ 211
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амэрика бой, уеду с тобой, уеду с тобой, РК прощай....
Эх..
Моя старая давняя мечта далекой молодости..
Правда в Германию хотел уехать..
Профайл

§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему не пригласили Стиви Сигола?
Профайл

§ 211
Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салют на сколько миллионов, на миллионов 20 наверно, такой дешевый и не выразительный..
А по мне лучше бы эти 20 или сколько там миллионов раскидали бы с самолета на день города вместо салюта, пришло гораздо больше бы людей, да и польза какая никакая была..
Профайл

§ drakon
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
все время преследует мысль, что день города надо перенести на середину лета.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776775&topic_id=35358&forumid=1#776775

На 6 июня... :lol:
Профайл

§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На 6 июня...

...ля..
6 июля..
А что, в этом есть какое то зерно..
Профайл

§ drakon
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А что, в этом есть какое то зерно..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776778&topic_id=35358&forumid=1#776778

Да, Марик, на 6 июня. Ваш Архимед родился 6 июня 1972 года.
Ну и я родился 6 июня 1952 года... :lol:
Профайл

§ 211
Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваш Архимед родился 6 июня 1972 года.
Ну и я родился 6 июня 1952 года...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776779&topic_id=35358&forumid=1&1535300618

Поздравляю.
Но советую вам обоим, кому недоповезло с таким прекрасным дня сиянием, переделать свое на 6 июля..
Я вообще майский..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 501
Пользователей: 3
Всего: 504

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх