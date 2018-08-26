211 Re: Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3996

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:43 Салют на сколько миллионов, на миллионов 20 наверно, такой дешевый и не выразительный..

А по мне лучше бы эти 20 или сколько там миллионов раскидали бы с самолета на день города вместо салюта, пришло гораздо больше бы людей, да и польза какая никакая была..