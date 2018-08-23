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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот этих как считать? Проехали по Зебре

На зелёный свет - светофора.Велосипедист
или Пешеход? А может полувелосипедист?... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ух ты. Бэха какая старенькая, бодренькая еще. :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая размеренная у бюргеров жизнь..
Одна машына на улице в городе в центре Европы..
Даже в Рудном толкучка из пьяных на Ладах пасанов и остальных авто, соревнующихся между собой в профессионализме..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Камысты гонял..
Так в этом практически мертвом поселке движняк на машинах еще тот..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот решил сегодня,перед обедом съездить
на реку,через соседнюю деревню,далековато,

но зато - обнаружил вот такой сад... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие растут тут Яблоки. Сортов много

здесь - разных. Наверное,как в Мичурино?... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот - красные яблоки,как сорт называется-

не знаю. Барбара - любитель яблок.
Я не - очень,хотя говорят - нужно... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это сливы. Дерево - большое,больше яблони.

Фото - неудачное получилось... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут я - не пойму. Ворота с северной стороны.

Или вход или выход. А из этого ручейка,наверное
всё лето воду брали - для полива.Лето же было-
засушливое... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 26.08.2018 - 17:23]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашёл я в открытые ворота,на земле,под
деревьями лежат яблоки, хорошие,

такие. Подобрал парочку,вкусные
они. И не червивые.Поспели... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 26.08.2018 - 17:55]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так и стоят они - стройными рядами.

Как вроде - почётный Караул.. :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 26.08.2018 - 18:13]
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