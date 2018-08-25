yudjin Re: Празднование дня города в Костанае продолжилось под... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5492

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:49 Самый ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШИЙ за последние пару десятков лет праздник города!

Организация, набор мероприятий скудный, непродуманный и малобюджетный.

Власть из понаехавших временщиков настолько обленилась, что достойно отпраздновать праздник города, который их трудоустроил оказалось не под силу.

Я не помню, чтобы в разгар мероприятий были пустынны улицы и площадь. И моросящий дождь тут ни причём!

Во-первых, зная, что постановлением правительства будет перенос выходного дня, оставляют дату празднования в рабочий день. Для кого праздник, чиновники?







При этом местных участников и артистов можно только поблагодарить, они работали как могли, в отличие от организаторов.

Во-вторых, традиция и история города планомерно уничтожаются всё теми же понаехавшими чиновниками, которые сомневаюсь что её вообще знают и им плевать на то, что делалось до их пришествия.

Судя по вчерашней пародии на лазерное шоу с модернизацией рухнамы, в городе всего 4 достопримечательности: 2 мечети, одна из которых заброшена, зарастает бурьяном и ветшает на глазах, башня с часами (символ как никак) и... торгашский казахско-французский центр... ВСЁ !!!

В-третьих, это хот-дог-шоу... выехали на спонсоре, галочку акимат поставил себе? Нашли легкий путь, никто не хочет работать с брендами города... вспоминая шоколадное и хлебное побоища. Интересно, этот конкурс тоже под прикрытием рухнамы проводился? Едой какого народа является это:



... видимо студентов и школяров.



Посмотрим, что будет вечером...продолжение следует...