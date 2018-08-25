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§ NG.kz
Празднование дня города в Костанае продолжилось под разговоры о дожде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 25 августа, в Костанае продолжили отмечать день рождения города. По программе практически все мероприятия должны были начаться в 11:00. Людей, было мало - подкачала погода, к тому же празднование устроили в рабочий день.
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§ yudjin
Re: Празднование дня города в Костанае продолжилось под...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.08.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШИЙ за последние пару десятков лет праздник города!
Организация, набор мероприятий скудный, непродуманный и малобюджетный.
Власть из понаехавших временщиков настолько обленилась, что достойно отпраздновать праздник города, который их трудоустроил оказалось не под силу.
Я не помню, чтобы в разгар мероприятий были пустынны улицы и площадь. И моросящий дождь тут ни причём!
Во-первых, зная, что постановлением правительства будет перенос выходного дня, оставляют дату празднования в рабочий день. Для кого праздник, чиновники?



При этом местных участников и артистов можно только поблагодарить, они работали как могли, в отличие от организаторов.
Во-вторых, традиция и история города планомерно уничтожаются всё теми же понаехавшими чиновниками, которые сомневаюсь что её вообще знают и им плевать на то, что делалось до их пришествия.
Судя по вчерашней пародии на лазерное шоу с модернизацией рухнамы, в городе всего 4 достопримечательности: 2 мечети, одна из которых заброшена, зарастает бурьяном и ветшает на глазах, башня с часами (символ как никак) и... торгашский казахско-французский центр... ВСЁ !!!
В-третьих, это хот-дог-шоу... выехали на спонсоре, галочку акимат поставил себе? Нашли легкий путь, никто не хочет работать с брендами города... вспоминая шоколадное и хлебное побоища. Интересно, этот конкурс тоже под прикрытием рухнамы проводился? Едой какого народа является это:

... видимо студентов и школяров.

Посмотрим, что будет вечером...продолжение следует...
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§ 211
Re: Празднование дня города в Костанае продолжилось под...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.08.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гамбюргеры это конечно круто..
Ну и Комбинация..
Поздравляю костанайцев..
Но унас в Рудном было лудше..
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§ drakon
Re: Празднование дня города в Костанае продолжилось под...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

к тому же отмечать день города решили в рабочий день.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32094

Чёто про Акиматовских ничего не пишут.
Небыло их что - ли?...
:lol: ;-)
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§ Валентин
Re: Празднование дня города в Костанае продолжилось под...
Валентин


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Сообщений: 7442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.08.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шёл утром мимо Марта, смотрю - сцена, ведущие надрываются, и стоят люди под зонтиками, неуловимо похожие друг на друга чем-то.

Стоят, знаете, небольшими группками, общаются друг с другом, и в целом какие-то все очень одинаковые.

Заинтересовался, подошёл поближе.

Смотрю, одна из отошла в сторонку, и видео на телефоне снимает, поясняя другой:
- Ну сниму для отчётности, что все пришли.

Как я понял, учителей пригнали поутру, показать наличие народонаселения.

И вот стоят они, под моросящим дождиком, тоскливо и грустно изображая народный порыв.
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§ yudjin
Празднование дня города в Костанае продолжилось под разговоры о дожде
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5492
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.08.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
- Ну сниму для отчётности, что все пришли.

я их тоже снял... для отчётности.. вдруг им не поверят...подумают, шо с другого мероприятия фотка
посмотрят в НГ... о, точно были!

И всё потому, что времена и временщики меняются, а методы остаются!
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§ Валентин
Празднование дня города в Костанае продолжилось под разговоры о дожде
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.08.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
я их тоже снял... для отчётности.. вдруг им не поверят...подумают, шо с другого мероприятия фотка
посмотрят в НГ... о, точно были!


Да-да, вот именно так я это и видел.
[censored] стыд, извините.
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