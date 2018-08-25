/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показ фильма “Закрытая тема”, рассказывающего о депортации миллиона немцев Поволжья в годы Великой Отечественной войны, прошел в Доме дружбы. Организаторы приурочили его к дате подписания указа о переселении - 28 августа 1941 года.
Читать новость

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 07:10
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ таноми52
Re: Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О работе, когда дети валили лес под дулом пистолета

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32088#776692

А мне вспомнилась моя тётя - в то время 16-летняя крестьянка. Которая с подругами зимой валила лес в вятских лесах. Мужчины- то все были на фронте. Голодные, обмороженные убегали домой, а их находили и под дулом пистолета возвращали отбывать эту повинность. Ну, а летом в колхозе тоже мало не казалось. "Всё -для фронта, всё - для победы!
Профайл

§ drakon
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами

Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 03.06.18

Отправлено: 26.08.18 - 07:10
Комментарий удален модератором.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776697&topic_id=35345&forumid=1#776697

Доктор,так вы - очень больной человек... :-o 8-)

[Исправлено: drakon, 26.08.2018 - 11:40]
Профайл

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет дракон. Я в порядке. Фильм правдив. Где вы могли оказаться? В каких лагерях? Если бы батюшка Сталин не позаботился обо выселенных народах. У вас же голова кругом пошла.
Профайл

§ drakon
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Где вы могли оказаться? В каких лагерях?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776708&topic_id=35345&forumid=1#776708


Отец мой в 16 лет оказался в УралЛаге.
Он мало чего нам - рассказывал,только
говорил - Не дай Бог,вам там оказаться.
За 2 дня до своей смерти - начал рассказывать.
Жаль,что не додумался - снять его рассказы-
на видео... :-o 8-) :-o
Профайл

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечаю 211. Спокойно можешь уехать на ПМЖ в Германию, Израиль, США. Напишешь сказку как тебя мордовали, голодом мучили в детстве. Еще как поверят. Только у них другая налоговая система. Ты здесь от одного процента налогов уклоняешься. А там тебя заставят платить 35_45 процентов от дохода . Все платят. Осюда и высокий уровень жизни у беженцев.
Профайл

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 12:55
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 211
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
там тебя заставят платить 35_45 процентов от дохода . Все платят. Осюда и высокий уровень жизни

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776724&topic_id=35345&forumid=1&1535268786

Нух и доход у меня извини, будет не 500 евро, а хотя бы как у их слесаря, 3000 допустим..
Почему бы не заплатить?
Профайл

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слесарем ты никогда не работал и здесь. Учеником слесаря работал. А там максимум на дворника потянешь.
Профайл

§ таноми52
Re: Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отец мой в 16 лет оказался в УралЛаге.
Он мало чего нам - рассказывал,только
говорил - Не дай Бог,вам там оказаться.
За 2 дня до своей смерти - начал рассказывать.
Жаль,что не додумался - снять его рассказы-
на видео...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32088&start=15#comment_1



Ну, о лагерях, в которых содержались не только немцы, много написано и снято- имеем представление. Или другим репрессированным было легче? Всем досталось, и в тылу, и на фронте. Кому должна была предъявить свои обиды моя тётка, оставившая здоровье на работах в лесу, не могла иметь детей, и осталась на всю жизнь бобылкой? А сколько её сверстниц не выжили? Авторы фильма, как мне показалось, просто рассказывают о трагической странице жизни одной из многочисленных национальностей СССР, не акцентируя какую-то особенность немцев. Взвешенный фильм!Не нагнетают и не истерят, больше скорбят
Профайл

§ 211
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
там максимум на дворника потянешь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776732&topic_id=35345&forumid=1&1535273199

С чего бы это?
Даже если и дворником, хороший дворник 4000 евро..
Профайл

§ Vital
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Нефига себе!!!. Я тут значет пашу. А они 4000 за метлу. Немцы ваще офигели.
Профайл

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не обращай внимания Виталик. Его нынешная профессия в Германии не пригодится. Если взбредет в голову там ему заняться. Мигом схлопочет срок.Кстати он легко пробивается по Шансу и Олх. М.....й с.....р. 8-)
Профайл

§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.08.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой заработок для больного инвалида в Рудном. Это же мечты голубого карася , который жарится на сковородке с голубой каемочкой!!!!)))))
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 339
Пользователей: 1
Всего: 340

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх