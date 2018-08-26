bgb Re: Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4005

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 для инвалидов во всех госорганах следует предусмотреть квоту.

можно их вырастить, обучить, но дальше у них перспективы почти нет. а ведь во всех госорганах есть должности, не требующие физической активности (почему-то сразу напросилось "и умственной").