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§ NG.kz
Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее выпускникам специализированных школ для умственно отсталых детей выдавали только справки, и в результате это нарушало права детей и их не брали в колледж, так как правила приема предусматривали только прием на основе аттестата.
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§ Гога
Re: Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разработаны ТУПы - лучше и не придумаешь
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§ Гога
Re: Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё в 2001 году мои выпускники школы- интерната №2 уже получали свидетельство голубого цвета (как аттестат с гербом на обложке), и вкладыш с номером .
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§ Гога
Re: Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль фото не имею права поместить .
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§ Гога
Re: Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати , все закончили училища , обустроились, работают .
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* bgb
Re: Правила для поступающих в колледжи изменились в Казахстане
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для инвалидов во всех госорганах следует предусмотреть квоту.
можно их вырастить, обучить, но дальше у них перспективы почти нет. а ведь во всех госорганах есть должности, не требующие физической активности (почему-то сразу напросилось "и умственной"). 8-)
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