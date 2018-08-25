таноми52 Re: Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с... #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 117

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:34 Цитата: drakon:

Отец мой в 16 лет оказался в УралЛаге.

Он мало чего нам - рассказывал,только

говорил - Не дай Бог,вам там оказаться.

За 2 дня до своей смерти - начал рассказывать.

Жаль,что не додумался - снять его рассказы-

на видео...



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32088&start=15#comment_1 Отец мой в 16 лет оказался в УралЛаге.Он мало чего нам - рассказывал,толькоговорил - Не дай Бог,вам там оказаться.За 2 дня до своей смерти - начал рассказывать.Жаль,что не додумался - снять его рассказы-на видео...Источник:





Ну, о лагерях, в которых содержались не только немцы, много написано и снято- имеем представление. Или другим репрессированным было легче? Всем досталось, и в тылу, и на фронте. Кому должна была предъявить свои обиды моя тётка, оставившая здоровье на работах в лесу, не могла иметь детей, и осталась на всю жизнь бобылкой? А сколько её сверстниц не выжили? Авторы фильма, как мне показалось, просто рассказывают о трагической странице жизни одной из многочисленных национальностей СССР, не акцентируя какую-то особенность немцев. Взвешенный фильм!Не нагнетают и не истерят, больше скорбят