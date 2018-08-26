bgb Re: Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4001

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:12 можно подать в суд на пкск.

я тоже просил недавно мастершу из "виктории" сделать обрезку боковых ветвей кронированных когда-то тополей во дворе.

"нет! это мы делать не будем!" - ответила она.

ничего объяснить не может, как собачка, которую ... того, а она даже сказать ничего не может в ответ...