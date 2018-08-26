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§ NG.kz
Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33515
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео упавшего дерева прислал на ватсапп "НГ" пользователь нашего сайта Багит.
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§ drakon
Re: Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вырубить все деревья - под корень... :-o
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§ 211
Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас во дворе тоже стоят такие.
Одно упало, и главно власти не предпринимают ничего, чтобы из спилить..
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§ bgb
Re: Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно подать в суд на пкск.
я тоже просил недавно мастершу из "виктории" сделать обрезку боковых ветвей кронированных когда-то тополей во дворе.
"нет! это мы делать не будем!" - ответила она.
ничего объяснить не может, как собачка, которую ... того, а она даже сказать ничего не может в ответ...
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§ Гога
Re: Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и главно власти не предпринимают ничего, Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32104



Ну а ты почему сидишь на диване , действовать надо - а то ещё 12 лет просидишь в Интернете ? Или сил только на комменты хватает ? Сделай что-нибудь осязаемое и хорошее для своего двора .
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§ Сыкымы
Огромное дерево упало на автомобиль в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.08.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
главно власти не предпринимают ничего

А чего ты от властей ждёшь? Взял и и сам спилил, или слабО?
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