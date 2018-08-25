Vital Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6037

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:08 Ох не люблю я этих оборотней. Было дело. Доча одного генерала с нами отдыхала 18 лет назад. Имя не буду говорить она щас за мужем. Двое суток с ней тусили . Утром приехал уазик. Посадили и давай мозг выносить. Износ или бабки давай. Звоним кнб. Там парень знакомый. И уже через час отпускают и извеняются.