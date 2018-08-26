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§ NG.kz
"Мы потеряли 2 очка", - главный тренер "Тобола" о матче с "Кайсаром"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33515
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В матче 24 тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги "Тобол" сыграл в Костанае с "Кайсаром". Встреча прошла вечером 25 августа, когда костанайцы отмечали день города. Но сделать подарок своим болельщикам "Тобол" не смог.
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§ 211
Re: "Мы потеряли 2 очка", - главный тренер...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы их не потеряли..
Чтобы что то потерять, нужно сперва что то приобрести..
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§ Vital
"Мы потеряли 2 очка", - главный тренер "Тобола" о матче с "Кайсаром"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6037
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Марик . Я иногда встречаюсь с такой логикой. Бабы так обычно говорят: прежде чем меня раздеть , ты сначало одень.
П.с отстойная логика. ))) :lol:
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§ 211
"Мы потеряли 2 очка", - главный тренер "Тобола" о матче с "Кайсаром"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3984
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Бабы так обычно говорят: прежде чем меня раздеть , ты сначало одень.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776717&topic_id=35356&forumid=1#776717

Правильно говорят..
Мушчина должен сперва дать что то взамен, футболист должен сперва так же заработать что то чтоб говорить что потерял..
Но он же не потерял очки, он просто халатно их не заработал..
Так каждый может сказать - Я потерял миллионы или миллиарды евро..
Но на самом то деле он и не попытался их заработать..
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§ bgb
Re: "Мы потеряли 2 очка", - главный тренер...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Вы выиграли прошлую игру с "Тоболом" со счётом 3:1. Почему сегодня не получилось? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32101

вообще рассмешили!!!
прямо возмутились по этому поводу!)))
Цитата:
211:
Но он же не потерял очки, он просто халатно их не заработал..
Так каждый может сказать - Я потерял миллионы или миллиарды евро..
Но на самом то деле он и не попытался их заработать..
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32101

точно!
извини, Цитата:
Vital
, но правда на стороне 211! так что логика у него не отстойная, а прямо убийственная!!! 8-)
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