bgb Re: "Мы потеряли 2 очка", - главный тренер... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4001

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:07 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32101 - Вы выиграли прошлую игру с "Тоболом" со счётом 3:1. Почему сегодня не получилось? Источник:

вообще рассмешили!!!

прямо возмутились по этому поводу!)))

Цитата: 211:

Но он же не потерял очки, он просто халатно их не заработал..

Так каждый может сказать - Я потерял миллионы или миллиарды евро..

Но на самом то деле он и не попытался их заработать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32101 Но он же не потерял очки, он просто халатно их не заработал..Так каждый может сказать - Я потерял миллионы или миллиарды евро..Но на самом то деле он и не попытался их заработать..Источник:

точно!

извини, Цитата: Vital , но правда на стороне 211! так что логика у него не отстойная, а прямо убийственная!!!