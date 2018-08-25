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≡ "Тобол" и "Кайсар" не выявили победителя в матче 24-го тура КПЛ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Тобол" и "Кайсар" не выявили победителя в матче 24-го тура КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для "Тобола" эта ничья стала шестой в чемпионате РК среди команд премьер-лиги, а для "Кайсара" - десятой. С 39 очками костанайцы идут на третьем месте. О пресс-конференции главных тренеров команд мы расскажем позже.
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§ drakon
Re: "Тобол" и "Кайсар" не выявили победителя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14389
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пора ли,тренера - менять?... ;-)
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* Сыкымы
Re: "Тобол" и "Кайсар" не выявили победителя...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

я думал, "Кайсар" их - натянет... ;-)
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* Сыкымы
Re: "Тобол" и "Кайсар" не выявили победителя...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Тобол" - уже не тот... Не "Энергетик", не "Кустанаец", не "Химик"- просто "Тобол"...
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