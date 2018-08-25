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§ NG.kz
WhatsApp вводит платные сообщения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нововведение, анонсированное еще в прошлом году, относится только к рекламным и сервисным рассылкам. Таким образом разработчики хотят повлиять на спам-сообщения и минимизировать массовые рассылки.
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* Сыкымы
Re: WhatsApp вводит платные сообщения
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а в ваших чатах не будет беспорядка Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32098

Нет в наших чатах беспорядка, и спама тоже нет. А вот откуда эти компании берут списки пользователей WhatsApp для спам-рассылок - это вопрос к разработчикам! Сначала списки продают, потом начинают деньги брать за рассылки - вот это бизнес!
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