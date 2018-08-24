elektron Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?" #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1850

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:02 Цитата: Алиса:

у них должно быть образование. А это юридическое. Как то так!!!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776626&topic_id=35336&forumid=1&1535137200 у них должно быть образование. А это юридическое. Как то так!!!Источник:

Это может у высших чинов. А всё остальное сказки про белого бычка. Ещё даже в советские времена, давали лейтенанта, после армии при наличии высшего образования, причём не важно какого. А то как сегодня "звёздочки" "рисуют" на пагоны....