elektron Сроки подачи горячей воды изменили в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1850

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:25 Назарбаев же пообещал из полицаев друзей сделать, ну или что то так про то говорил.

Теперь все "друзьями" будут.

А зачем копают, вопрос действительно интересный. Пока сам там жил, было как норма.

Но вот смотрю сегодня по 10-ть, 15-ть, а то и двадцать лет есть где не копают. И ничего! Как то живут!

Сомнения опять терзают смутные! Надо ли оно, или средства отмываются?