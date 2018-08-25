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§ NG.kz
Беременной женщине, ударившей ножом свою знакомую, вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 июня 2018 года женщины выпивали в общей компании, между ними произошёл конфликт. Мария Генш схватилась за кухонный нож и она нанесла несколько ударов Дарье Кладковской. Приговор вынесли в Специализированном уголовном суде по Костанайской области.
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§ лимон
Re: Беременной женщине, ударившей ножом свою знакомую, вынесли...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.08.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 год, беременность не мешает выпивать, кого она вырастит?
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§ Сыкымы
Re: Беременной женщине, ударившей ножом свою знакомую, вынесли...
Сыкымы


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Сообщений: 357
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я-же-беременная! Мне всё можно, мне ничего не за это не будет, мне всё простят!"
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§ 211
Re: Беременной женщине, ударившей ножом свою знакомую, вынесли...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.08.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну небольшая ремарка, у беременных до трех месяцев , то есть первый триместр гормоны гуляют вовсю, но тут вроде судя по ее животику, три месяца прошло..
Ребенок уже в плаценте и тд и тп, так что беременность наверняка тут ни причем..
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§ Сыкымы
Re: Беременной женщине, ударившей ножом свою знакомую, вынесли...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
гормоны гуляют вовсю

гормоны тут ни при чём, просто у некоторых беременных , да и не только, чувство вседозволенности переходит всякие границы.
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