Сыкымы Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 357

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:08 Цитата: 211:

Слово Друг как то размылили..

Вот если распивать за заправкой на углу, собутыльник - это настоящий Друг, прям с большой буквы! А этот кто? Ну бизнесмен, ну владелец частной фирмы - с ним даже не бухнёшь по-человечески... Какой это друг?