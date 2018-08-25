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§ NG.kz
Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в организации кражи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно фабуле дела, Умирбаев, в производстве у которого было дело на подозреваемого в краже Зинина, подговорил его обокрасть своего друга, владельца частной фирмы. В частности, Умирбаев сообщил, где находится сейф, из которого можно украсть миллион.
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§ Vital
Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6032
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.08.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто у нас там? Зам южного отдела? ( я ерлан - я вас кончу).
Незнаю кто там этой темой занимается. Ну пора уже кнб взять на непросто на заметку а дело серьезное открыть.
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§ drakon
Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один - друг человека, пошёл по наклонной... :lol: :oops:
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§ 211
Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.08.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то случилось в настоящее время..
Грабят и обворовывают исключительно друзей..
Слово Друг как то размылили..
Ну написали бы Знакомый или Враг..
Почему Друг?
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§ bgb
Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.08.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Почему Друг?

как говорится: еще такого друга - и врагов не надо)))
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§ Сыкымы
Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в...
Сыкымы


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Сообщений: 357
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

таких друзей - за *** да в музей :lol:
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§ Сыкымы
Re: Оперуполномоченного Южного отдела УВД Костаная обвиняют в...
Сыкымы


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Сообщений: 357
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.08.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Слово Друг как то размылили..

Вот если распивать за заправкой на углу, собутыльник - это настоящий Друг, прям с большой буквы! А этот кто? Ну бизнесмен, ну владелец частной фирмы - с ним даже не бухнёшь по-человечески... Какой это друг?
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