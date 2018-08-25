/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сроки подачи горячей воды изменили в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сроки подачи горячей воды изменили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33507
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее сообщалось, что горячую воду в дома костанайцев планируется подать 28 августа. Однако, как сегодня сообщили "НГ" в пресс-службе ГКП "КТЭК", из-за ремонта газопроводов сроки вынуждены изменить.
Читать новость

§ Xacatel
Сроки подачи горячей воды изменили в Костанае
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 25.08.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как заколебали с этой водой два раза в год опрессовку делать. Не в одном городе нет такого бардака. :-o

[Исправлено: Xacatel, 25.08.2018 - 17:50]
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 155
Пользователей: 3
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх