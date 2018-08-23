Солнышко Re: «Народная фирма» против прокуратуры #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1243

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:19 Цитата: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24602 юридическое оформление объектов-самостроев тепловая компания начала еще до проверки ее деятельности городской прокуратурой. Не успели. Процесс оказался непростой и потребовал времени. Источник:

Тут без судебного решения не обойтись.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24602

Если самострой без судебного решения в любом случае ввести в эксплуатацию невозможно. Юристам подтянуть штанишки и бегом в суд. За 2-3 месяца реальной работы вполне можно уже было получить решение суда, а не ждать проверки прокуратуры. Если, действительно, здание фактически соответствует всем требованиям безопасности и т.д. решение суда будет в пользу истца.