/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Народная фирма» против прокуратуры		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Народная фирма» против прокуратуры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Локальный профсоюз работников ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» решил создать частное предприятие - ТОО «Теплоэнергомонтажстрой». Цель - получаемой прибылью финансировать социальный пакет членов своей организации. За неполные три месяца новая компания перечислила своему учредителю более 2 млн тенге. На эти деньги работникам КТЭК увеличили объемы материальной помощи, приобрели льготные путевки и удешевили питание в столовой предприятия. В июле все намеченные планы в одночасье рухнули.
Читать статью

§ Солнышко
Re: «Народная фирма» против прокуратуры
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 23.08.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юридическое оформление объектов-самостроев тепловая компания начала еще до проверки ее деятельности городской прокуратурой. Не успели. Процесс оказался непростой и потребовал времени. Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24602

Тут без судебного решения не обойтись.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24602
Если самострой без судебного решения в любом случае ввести в эксплуатацию невозможно. Юристам подтянуть штанишки и бегом в суд. За 2-3 месяца реальной работы вполне можно уже было получить решение суда, а не ждать проверки прокуратуры. Если, действительно, здание фактически соответствует всем требованиям безопасности и т.д. решение суда будет в пользу истца.
Профайл

§ 1234
Re: «Народная фирма» против прокуратуры
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 25.08.18 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
решение суда будет в пользу истца.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24602


Правосудие, как змея - кусает только босоногих.
© Эдуардо Галеано

П.С. Что в переводе на наш пролетарский означает - Правосудие, при капитализме, для пролетариата не светит! :-x
Профайл Посетить вебсайт

§ bugsy
Re: «Народная фирма» против прокуратуры
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 25.08.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое интересное то что члены профсоюза не в курсе того что это строилось профсоюзом( значит на деньги членов профсоюза). Причем никак не улучшилось материальное положение работников. Молоко как не давали, так и не дают( за вредность). Да и все в курсе куда и кому идут эти деньги. P.S. Как вообще мин предприятие может размещаться на территории режимного объекта?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Sniper

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 3
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх