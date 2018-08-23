Sniper Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай... #17





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:16 Цитата: Сыкымы:

Ну ты-то свои халупы до последней капли крови будешь защищать! Или отдашь?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32074&start=15#comment_1 Ну ты-то свои халупы до последней капли крови будешь защищать! Или отдашь?Источник:

да не будет никакой последней крови. Когда бандиты захватывают населенный пункт, они по группкам рассыпаются по улицам. Заходят в богатые дома. Ищут хозяевов, Мариков. Они для них главная опасность. Бандиты, вооружившись длинными металлическими прутьями с заточенным концом, начинают обкалывать кучи соломы, сена, навоза, выгребные ямы, собачьи конуры, колодцы и погребки. Вскоре раздается вопль обнаруженного хозяйна. Молодежь заставляет бегать по двору свою жертву. Начинается стрельба по бегущей цели. Если человека ранят, то применяют холодное оружие. Теперь можно не спеша зайти в дом. Бандиты делятся на несколько групп по интересам. Одни уходят в женскую половину, что бы поближе познакомиться с юными обитательницами дома. Самые ушлые занимаются с хозяйкой домой. Будут мучить, пока не получат деньги, драгоценности и золото. Затем начинается главное. Подгоняют во двор грузовик. Загружают скотину, мебель, холодильники, телевизоры, стиралки. Потом начинается дикий кутеж . Пока не будет команды на выезд из поселка. Ситуация реальная. Мои путевые заметки.