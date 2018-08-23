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§ NG.kz
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая мера потребует внесения дополнений в кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" и в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
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* Сыкымы
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.08.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
рестораны, кафе и прочие ставки в Партизане,

От зависти всё в кучу свалил - и частную собственность, и государственную.
Про справку промолчал, даж не мявкнул... Знач, уже запасся...
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* Сыкымы
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Которые изымут интервенты и приспособят для своих нужд..

Ну ты-то свои халупы до последней капли крови будешь защищать! Или отдашь?
Цитата:
211:
все равно стоимость недвижимости станет практически нулем..

И будет у тебя прекрасная возможность - за сущие копейки обновить свой "жилой фонд", так сказать...
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§ Sniper
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.08.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну ты-то свои халупы до последней капли крови будешь защищать! Или отдашь?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32074&start=15#comment_1

да не будет никакой последней крови. Когда бандиты захватывают населенный пункт, они по группкам рассыпаются по улицам. Заходят в богатые дома. Ищут хозяевов, Мариков. Они для них главная опасность. Бандиты, вооружившись длинными металлическими прутьями с заточенным концом, начинают обкалывать кучи соломы, сена, навоза, выгребные ямы, собачьи конуры, колодцы и погребки. Вскоре раздается вопль обнаруженного хозяйна. Молодежь заставляет бегать по двору свою жертву. Начинается стрельба по бегущей цели. Если человека ранят, то применяют холодное оружие. Теперь можно не спеша зайти в дом. Бандиты делятся на несколько групп по интересам. Одни уходят в женскую половину, что бы поближе познакомиться с юными обитательницами дома. Самые ушлые занимаются с хозяйкой домой. Будут мучить, пока не получат деньги, драгоценности и золото. Затем начинается главное. Подгоняют во двор грузовик. Загружают скотину, мебель, холодильники, телевизоры, стиралки. Потом начинается дикий кутеж . Пока не будет команды на выезд из поселка. Ситуация реальная. Мои путевые заметки.
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