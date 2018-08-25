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§ NG.kz
Приговор мужчине, убившему знакомого бывшей супруги, вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По материалам дела, в тот день подозреваемый поругался по телефону с бывшей супругой, та решила забрать гостившего у него их общего сына. Повздорили они из-за того, что Марс Закиров не дал денег на проезд ребенку.
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§ Sniper
Re: Приговор мужчине, убившему знакомого бывшей супруги, вынесли...
Sniper


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Сообщений: 287
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.08.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, почему этот человек, решил поучаствовать в чужом семейном скандале? Нетрудно было догадаться, что он получит удар бутылкой по голове или как, сейчас ножевые удары. Сам спровоцировал ситуацию и довел все до белого каления.
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