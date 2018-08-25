Sniper Re: Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях -... #2





(Пользователи) Сообщений: 287

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 08:01 Ну вот что они делают? Ездят по лестницам, там же плитка еле держится. Вон на набережной Шагала плитку уже надо привязывать на веревочки, что бы на дачи не растаскали.