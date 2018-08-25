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≡ Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях - костанайцы начали отмечать день города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях - костанайцы начали отмечать день города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двухдневная праздничная программа стартовала 24 августа. Хотя днем ранее мотофристайл убрали из списка мероприятий, в 19:30 на набережной по ул. Гашека, в парке 25-летия независимости мотоциклисты все же показали свои выступления.
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§ 211
Re: Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.08.18 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где группа Комбинация, Суперстар костанайских фанатов?
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§ Sniper
Re: Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.08.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот что они делают? Ездят по лестницам, там же плитка еле держится. Вон на набережной Шагала плитку уже надо привязывать на веревочки, что бы на дачи не растаскали.
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* Тимур Гафуров
Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях - костанайцы начали отмечать день города
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 379
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 25.08.18 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А где группа Комбинация, Суперстар костанайских фанатов?

Сегодня будут выступать. Читайте программу http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32069
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§ alex_60
Re: Мотокросс и мотофристайл, лазерное шоу в двух частях -...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1097
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.08.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
. Читайте программу


читать- это не каждому дано.
не царское это дело.
главное у них - писАть.
хоть что.
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