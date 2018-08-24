/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Помидоры в опасности: дожди и холода в Костанайской области продлятся до четверга		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Помидоры в опасности: дожди и холода в Костанайской области продлятся до четверга
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, первая половина следующей недели будет холодной. Ветер в эти дни будет меняться с северо-западного на восточный, при грозах его скорость будет увеличиваться с 9-14 до 15-20 м/с.
Читать новость

§ 211
Re: Помидоры в опасности: дожди и холода в Костанайской области...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3969
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.08.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня с помидорами все нормально пока..
Правда пока зеленоватые они..
Профайл

§ bgb
Re: Помидоры в опасности: дожди и холода в Костанайской области...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3993
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.08.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местами 26 градусов

пусть скажут, где эти места?..
Цитата:
ожидаем потепление

Цитата:
местами ожидаются дожди и грозы Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32084

кое-где, кое-кому, кое-что, кое-как, как бы, примерно, ориентировочно, будто, словно, показалось, привиделось, может быть, а может и не быть и т.п. - набор слов гидромета... 8-)
цыганки правдивее гадают)))
Профайл

§ bgb
Re: Помидоры в опасности: дожди и холода в Костанайской области...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3993
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.08.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Помидоры в опасности

ранее автора обсмеяли бы, т.к. слово "помидоры" имело не только значение овощей... ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 2
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх