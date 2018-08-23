/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нужна флюорография общества		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Нужна флюорография общества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионерку Наталью ЧЕБОТАРЕВУ из Костанайской городской больницы, куда она попала со множественными костными переломами, привезли домой на носилках. Долечивать ее должен был врач-травматолог поликлиники № 4, которого попыталась вызвать сердобольная соседка. Однако пациентка увидела его только через 12 дней. А могла бы и вообще не дождаться. Как же так получилось? История оказалась почти детективная.
Читать статью

§ pro100tak
Re: Нужна флюорография общества
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 24.08.18 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да. Куда идем, катимся или уже летим как в тартарары? Спасибо, что хоть есть еще все-таки такие неравнодушные люди как Сауле Изетова или Геннадий Антанавичюс. Думаю, что они из последних могикан. А ведь взять загнивающий запад, так там и сердобольные соседи, и работающие соцслужбы есть. Вспоминается такой случай даже: командир американского авианосца при эвакуации гражданских лиц вертолетами с посадкой и парковкой этих вертолетов на палубе дал команду сбросить несколько вертолетов за борт, когда запросил посадку заблудившийся частный самолетик с пилотом и 4-мя пассажирами на борту. У него не было возможности согласовать это, но у него был дух взять ответственность на себя - выкинуть за борт млн.10 долл, чтобы спасти 5 человек.
Профайл

§ Vital
Re: Нужна флюорография общества
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6028
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гнилая тема. Мне ваще пофиг на бабушку. Не понимаю че вы хотите. Причем тут общество? Как я к ней отношусь? ДА НЕ КАК Есть сын . Есть соседи. Есть мутная тема про больницу.
П.с. есть подозрение что не все так в порядке у нее в голове. Принимать неизвестное .. в течение 10 лет. .
Тема и название : ОТСТОЙ. это движняк личный людей . Этих .
Профайл

* alex_60
Нужна флюорография общества
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Зря ты это написал.
Не сталкивался наверное.
Я в свое время сталкивался.

[Исправлено: alex_60, 24.08.2018 - 23:07]
Профайл

§ elektron
Нужна флюорография общества
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1847
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.08.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не сталкивался наверное. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35323&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1535131308

Скорее всего нет, иначе не представляю, как такое можно "нести"
Но его право. Дай бог здоровья и сил всем. А то не дай бог кому, завтра инсульт и сам уже нуждаешься в помощи.
Вот и живой пример "флюорографии"
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 2
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх