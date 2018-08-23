pro100tak Re: Нужна флюорография общества #15





(Пользователи) Сообщений: 173

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 02:26 М-да. Куда идем, катимся или уже летим как в тартарары? Спасибо, что хоть есть еще все-таки такие неравнодушные люди как Сауле Изетова или Геннадий Антанавичюс. Думаю, что они из последних могикан. А ведь взять загнивающий запад, так там и сердобольные соседи, и работающие соцслужбы есть. Вспоминается такой случай даже: командир американского авианосца при эвакуации гражданских лиц вертолетами с посадкой и парковкой этих вертолетов на палубе дал команду сбросить несколько вертолетов за борт, когда запросил посадку заблудившийся частный самолетик с пилотом и 4-мя пассажирами на борту. У него не было возможности согласовать это, но у него был дух взять ответственность на себя - выкинуть за борт млн.10 долл, чтобы спасти 5 человек.