Sniper Re: Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в... #1





(Пользователи) Сообщений: 284

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:43 Тут что то нечисто. В одном месте порывы, в другом месте котельня не готова к работе. Но есть же в городе котельни готовые и теплотрасса в порядке. Наверное, людей разогнали в отпуска или сидят дома на без содержания.