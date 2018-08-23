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≡ Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в результате опрессовки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в результате опрессовки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если эти порывы удастся ликвидировать в короткие сроки, то там горячую воду люди получат вовремя. Кроме того, изменились сроки подачи воды в дома, где ГВС отключено из-за ремонта ул. Тауелсиздик.
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§ Sniper
Re: Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут что то нечисто. В одном месте порывы, в другом месте котельня не готова к работе. Но есть же в городе котельни готовые и теплотрасса в порядке. Наверное, людей разогнали в отпуска или сидят дома на без содержания.
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§ Menden1968
Re: Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как это быть без горячей воды? Даже представить не могу,может кто поделиться...
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* alex_60
Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в результате опрессовки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
А как это быть без горячей воды?


А зачем тебе горячая вода?
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* drakon
Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в результате опрессовки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14381
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А зачем тебе горячая вода?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776612&topic_id=35326&forumid=1#776612

Мне лично, чай - заваривать... :lol: ;-)
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* alex_60
Более десятка порывов на теплосетях выявило ГКП «КТЭК» в результате опрессовки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне лично, чай - заваривать


Ждал я такого ответа.
Жалко конечно что яйца не сваришь.
Беда.
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