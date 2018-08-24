alex_60 Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?" #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1096

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 во власти вообще они на зарплату смеются. хоть им в десять раз повысь.

получая миллионы.

продают страну налево и направо.

а кто их назначает туда? надо с того и спросить.



сегодня



// 1,5 млн долларов изъяли у экс-ответсекретаря МИД Казахстана

«При обыске у Карашева изъяли 1,5 млн долларов США. Он обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство по службе», ////