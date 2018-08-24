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§ NG.kz
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев привел в пример реформу правоохранительных органов в Грузии, критикуя работу казахстанских полицейских на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.
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* alex_60
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то есть // в мире полицейский - друг человека,//
у нас он друг человека не всякого. у нас тут.
он друг. кто ему деньги платит,и зарплаты в два раза повышает
постоянно.
остальные ему не друзья. не друзья. не друзья.
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* alex_60
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во власти вообще они на зарплату смеются. хоть им в десять раз повысь.
получая миллионы.
продают страну налево и направо.
а кто их назначает туда? надо с того и спросить.

сегодня

// 1,5 млн долларов изъяли у экс-ответсекретаря МИД Казахстана
«При обыске у Карашева изъяли 1,5 млн долларов США. Он обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство по службе», ////
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§ Vital
Re: Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6028
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мире полицейский - это друг человека, гражданина на улице. А у нас кто? Я всегда привожу в пример
- ( Я ЕРЛАН -Я ВАС КОНЧУ)
Интересно кто из вас призидент? Люди смотрят... смотрят.ваше слово. ????
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* alex_60
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.08.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интересно кто из вас призидент

Ответ очевиден.
"актюбинские" и подобные им получили карт бланш
На такие действия.
На такие высказывания по поводу других
Национальностей.
Иначе как это понимать?
Дадут замечание, а про все остальное забудут?

[Исправлено: alex_60, 24.08.2018 - 22:51]
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