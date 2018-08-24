pro100tak Re: Символ спартакиады в Лисаковске назвали плагиатом #4





(Пользователи) Сообщений: 173

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:22 Цитата: elektron:

Прежде чем что либо и кому либо предъявлять, узнал бы лучше имеются ли вообще какие либо авторские права, на данное создание.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32081?1535112169 Прежде чем что либо и кому либо предъявлять, узнал бы лучше имеются ли вообще какие либо авторские права, на данное создание.Источник:

Ну, это не его проблемы, не он командует парадом и бюджетными деньгами. Вопросы, как гражданин, имеет право задавать. И не предъявляет он. Предъявить могут разработчики игры, а там-то уж точно все запатентовано. Когда РК постоянно куда-то вляпывается - типа то не туда вложили, то аресты наших денег за рубежом, то Сутягинские, Стати и др.пр. что-то постоянно предъявляют, то уже сколько-то выплатили за нарушение авторских прав. Постоянно несем какие-то непонятные расходы. Поэтому, думаю, правильные вопросы он задал. Ответ получил в виде отписки, правда.