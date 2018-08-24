Гога Re: Проезд в Лисаковск по Тобольскому путепроводу открыли после... #2





(Пользователи) Сообщений: 52

Регистрация: 06.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:03 Толщина слоя асфальта зависит прежде всего от назначения данного асфальтируемого участка. Если дорога предназначена только лишь для неинтенсивного движения легкового автотранспорта, то вполне хватит слоя асфальта в 5 см, естественно, уложенного на основание из щебня и песка. А в случае асфальтирования участка дороги с интенсивным движением грузового транспорта, потребуется наносить несколько слоем асфальта один на другой, скрепляя их между собой вяжущим составом битума, который придаст прочность асфальтному покрытию по всей его толщине. В данном случае слой асфальта может доходить до 30 см толщиной. Основание из щебня и песка под такой асфальт тоже будет гораздо толще, чем для дорог с малой нагрузкой.