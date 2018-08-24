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§ NG.kz
Проезд в Лисаковск по Тобольскому путепроводу открыли после ремонта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33498
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезд закрыли 18 августа в связи с ремонтом верхнего слоя. На путепроводе длиной 1 200 м положили 1 200 тонн асфальтобетона высотой 5 см. После этого сделают обочины и ограждение. К концу сентября реконструкцию планируют завершить.
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§ Гога
Re: Проезд в Лисаковск по Тобольскому путепроводу открыли после...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.08.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
асфальтобетона высотой 5 см

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32078
Может *толщиной* ? - где учились ?
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§ Гога
Re: Проезд в Лисаковск по Тобольскому путепроводу открыли после...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.08.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толщина слоя асфальта зависит прежде всего от назначения данного асфальтируемого участка. Если дорога предназначена только лишь для неинтенсивного движения легкового автотранспорта, то вполне хватит слоя асфальта в 5 см, естественно, уложенного на основание из щебня и песка. А в случае асфальтирования участка дороги с интенсивным движением грузового транспорта, потребуется наносить несколько слоем асфальта один на другой, скрепляя их между собой вяжущим составом битума, который придаст прочность асфальтному покрытию по всей его толщине. В данном случае слой асфальта может доходить до 30 см толщиной. Основание из щебня и песка под такой асфальт тоже будет гораздо толще, чем для дорог с малой нагрузкой.
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§ 211
Re: Проезд в Лисаковск по Тобольскому путепроводу открыли после...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот форумчане, которые больше всех тут истерили, пошли бы и проверили качество моста..
Чо сидеть то на теплом диване и ныть..
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§ seroff
Re: Проезд в Лисаковск по Тобольскому путепроводу открыли после...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 24.08.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что делали всё лето? Опять осень и добиваем касяки и опять наскоро и скорее всего с браком потому что в торопях
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