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§ NG.kz
Символ спартакиады в Лисаковске назвали плагиатом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33498
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о том, что символ спартакиады "Целина-2018" почти полностью повторяет облик персонажа компьютерной игры «Соник» лиса Тейлза разместил на блоге акима Костанайской области пользователь под ником Гражданин.
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§ pro100tak
Re: Символ спартакиады в Лисаковске назвали плагиатом
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 24.08.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
здесь же больше речь о другом. А если автор слямзенного лисенка Тейлза предъявит претензию с требованием компенсации за нарушение авторского права в каком-нибудь долларовом значении? Кто оплатит? Предприниматель? Или организатор?
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§ Сергей_я
Символ спартакиады в Лисаковске назвали плагиатом
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2551
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.08.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
здесь же больше речь о другом. А если автор слямзенного лисенка Тейлза предъявит претензию с требованием компенсации за нарушение авторского права в каком-нибудь долларовом значении? Кто оплатит? Предприниматель? Или организатор?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776600&topic_id=35339&forumid=1#776600

очень маловероятно. Слишком маленький масштаб.
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§ elektron
Re: Символ спартакиады в Лисаковске назвали плагиатом
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1844
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.08.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кому то точно скучно просто жить. Ну кому какая разница, плагиат, или не плагиат? У этого гражданина, что авторские права на "зверька"? Или просто ради интереса. Прежде чем что либо и кому либо предъявлять, узнал бы лучше имеются ли вообще какие либо авторские права, на данное создание. Имеется ли патентный номер и прочее. А так всё как то голословно получается.
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§ pro100tak
Re: Символ спартакиады в Лисаковске назвали плагиатом
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 24.08.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Прежде чем что либо и кому либо предъявлять, узнал бы лучше имеются ли вообще какие либо авторские права, на данное создание.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32081?1535112169

Ну, это не его проблемы, не он командует парадом и бюджетными деньгами. Вопросы, как гражданин, имеет право задавать. И не предъявляет он. Предъявить могут разработчики игры, а там-то уж точно все запатентовано. Когда РК постоянно куда-то вляпывается - типа то не туда вложили, то аресты наших денег за рубежом, то Сутягинские, Стати и др.пр. что-то постоянно предъявляют, то уже сколько-то выплатили за нарушение авторских прав. Постоянно несем какие-то непонятные расходы. Поэтому, думаю, правильные вопросы он задал. Ответ получил в виде отписки, правда.
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