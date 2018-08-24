pro100tak Re: Ущерб государству составил 1 243 000 тенге, - по делу... #3





(Пользователи) Сообщений: 173

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:06 Зря землю рыл Хаипов, выставляя себя полезным и незаменимым. Кстати, почему уважаемый суд не спросит, почему потерпевшую сторону представляет вновь назначенный? Может, для этого его и назначили, на перспективу, чтобы не пришлось в суде отвечать на неудобные вопросы? А где курирующий? Самого руководителя надо опросить на предмет, как был выстроен процесс по командировкам (кто инициировал, по какой необходимости, с предоставлением обосновывающих документов - служебные записки с регномерами, от кого) , кто и как принимал решение о премировании в таких объемах. Это же суперпоказатели должны были быть. Есть ли какие-то нормативные документы на этот счет. Когда проходили передвижки в бюджете департамента на премии. Кто согласовывал. Даже как такие суммы были заложены в бюджет при его формировании в предыдущем году? Исходя из какой штатки и пр.? Может, специально для такого распила через своих? Куча вопросов. И как сказал bgb "а там срока длиннее..."