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стихи хорошие, за душу берут. Добавь пару куплетов про Актюбинск. Актюбинск город хороший. Только чересчур пыльный, грязный и не ухоженный. С придурью. Что бы доехать до места, нужно проехать полпути на одном автобусе. Потом пройти пешком метров 300, перейти переезд и сесть на другой автобус. Ездил на республику, было написано турбаза Лесная. Адрес городской. Хохотал до ужаса. У них турбазы в городе построены. Только в городе остались хилые деревца карагачи. Там где должна быть турбаза Лесная, степь голая. Все вырублено под корень. Серый волк прокатись, поснимай родину нашего акима. Заценим на форуме, откуда такие батыры берутся.