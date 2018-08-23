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§ NG.kz
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая мера потребует внесения дополнений в кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" и в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
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§ Сыкымы
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
Сыкымы


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Сообщений: 352
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.08.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
рестораны, кафе и прочие ставки в Партизане,

От зависти всё в кучу свалил - и частную собственность, и государственную.
Про справку промолчал, даж не мявкнул... Знач, уже запасся...
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§ Сыкымы
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Которые изымут интервенты и приспособят для своих нужд..

Ну ты-то свои халупы до последней капли крови будешь защищать! Или отдашь?
Цитата:
211:
все равно стоимость недвижимости станет практически нулем..

И будет у тебя прекрасная возможность - за сущие копейки обновить свой "жилой фонд", так сказать...
Профайл
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