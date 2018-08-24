Sniper Re: Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас... #19





(Пользователи) Сообщений: 284

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:14 Я всегда привожу в пример, в Грузии был эксперимент полицейских. Всех уволили до одного,



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32079

Вот, не надо больше пугать. Неплохой вариант, между прочим. Надо попробовать и баста. Вон форумчанин проезжал через Грузию. Пишет, что все хвосты поджали, из будок не вылазят. Своей работой занимаются, за что деньги платят. Регулируют и организовывают дорожное движение. Работал раньше в деревне водителем грузовика. Приезжал в город. Видел гаишника одного пешего под Затоболовкой на КПП. Когда они успели расплодиться в таком количестве? Кто их наделил карательными полномочиями??? Написал протокол, отвези начальнику. Экспертиза и суд решит, кто из вас виноват!!! 10 не подтвердившихся протоколов, и дуй в сельское хозяйство за льготным кредитом.