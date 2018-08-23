Сергей_я Re: Безответственность водителя автобуса #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2549

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:42 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32073 Не закрыв двери, понесся наперегонки с автобусом № 2. Я успела захватиться за дверь, а так бы вылетела. Источник:

да вроде им и смысла нет на перегонки ездить. У них маршруты разные от слова СОВСЕМ.