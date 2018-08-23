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§ NG.kz
Безответственность водителя автобуса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в 8.30 примерно на остановке пож депо водитель 13 автобуса с номером 584 LGA не дождался, пока зайдут пассажиры. Не закрыв двери, понесся наперегонки с автобусом № 2. Я успела захватиться за дверь, а так бы вылетела.
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* Сергей_я
Re: Безответственность водителя автобуса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.08.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не закрыв двери, понесся наперегонки с автобусом № 2. Я успела захватиться за дверь, а так бы вылетела. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32073

да вроде им и смысла нет на перегонки ездить. У них маршруты разные от слова СОВСЕМ.
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§ Vital
Безответственность водителя автобуса
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6026
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

До базара с кск везут общих пасажиров. В городе весь движняк устроен так. До базара и с базара:))) :lol:
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§ Смулик
Безответственность водителя автобуса
Смулик


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Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.18
Отправлено: 23.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель 13 маршрута сначало перегородил №2 выезд.№2сдал назад и тут понеслось.потом начал кому то звонить.вот и все.до зеленого рынка путь один.
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§ 211
Re: Безответственность водителя автобуса
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ацтанинским автобусам наверно не ездил автор..
Там они под стошку гонят..
У нас так такси не гоняет..
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§ Смулик
Re: Безответственность водителя автобуса
Смулик


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Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.18
Отправлено: 23.08.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да если судить по другим городам.А я пишу про наш.Мы живем здесь где гонки устраивают автобусники.можно ни чего не делать заузакрыть глаза, но завтра на моем месте окажется следующий.От безразличия и становится все хуже всем.
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* Sniper
Re: Безответственность водителя автобуса
Sniper


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Сообщений: 284
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.08.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие автобусники жируют на чужих маршрутах. Уже трассу ему давно открыли, но по привычке заворачивает за дополнительным уловом. Зачем этот лишний круг, сидящим в автобусе пассажирам?
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§ Смулик
Re: Безответственность водителя автобуса
Смулик


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.18
Отправлено: 24.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это разговор о 13 и 2.также стартуют потом с базара 21 и 25.все точно также.водитель в зеркала даже не смотрит это что за дела
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