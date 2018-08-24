/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ущерб государству составил 1 243 000 тенге, - по делу начальника отдела департамента юстиции допросили потерпевшего		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ущерб государству составил 1 243 000 тенге, - по делу начальника отдела департамента юстиции допросили потерпевшего
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, руководитель отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции Булат Хаипов с конца 2017-го по начало 2018 года похитил 3,2 млн бюджетных средств путем мошенничества.
Читать новость

§ 211
Re: Ущерб государству составил 1 243 000 тенге, - по делу...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.08.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял сперва себе сколько нужно, а его судят..
Профайл

§ bgb
Re: Ущерб государству составил 1 243 000 тенге, - по делу...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.08.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Взял сперва себе сколько нужно, а его судят..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32076

тут проблема: если кого-то сдашь, то рискуешь нарваться на групповуху.
а там срока длиннее...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 0
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх