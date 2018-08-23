211 Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3961

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:23 Только вот я не понял, с кем готовят воевать нашу армию?

Которая никогда не воевала ни с кем в буквальном смысле этого слова..

Которая не умеет воевать, не обучена, плохо обмундирована и нет там технологически передовых так сказать военных разработок..

Кроме устаревших танков и АК-47 послевоенных лет..

С любой страной вокруг, начав воевать, мы проиграем..

Кроме разве только что готовят нашу армию для чего то более земного, для внутреннего так сказать потребления...

А это очень опасно, как показал опыт одной тоже большой страны..