таноми52 Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на... #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 114

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:32 Цитата: Алиса:

Боюсь, если такую "вольность" позволят - ряд газет вынуждены будут закрыться, ну или будут на грани закрытия....





Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32068&start=15#comment_1 Боюсь, если такую "вольность" позволят - ряд газет вынуждены будут закрыться, ну или будут на грани закрытия....Источник:



В этом то и вся суть - за счёт "административного ресурса" держать их "на плаву". Ибо в рыночных условиях наши доморощенные СМИ неконкурентноспособны . Хоть республиканские, хоть областные. Но властям нужны эти "рупоры", а бедные учителя должны оплачивать их существование.