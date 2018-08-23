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§ NG.kz
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время августовского педагогического совещания заявил, что учителя не должны тратить свою зарплату на подписку газет и журналов.
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§ Sniper
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Покажи такую статью для начала..
И во вторых в этой жизни бояться всех, тогда жыть зачем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776429&topic_id=35321&forumid=1#776429

статья уже записана в трудовой книжке. Доказывай, что не верблюд.
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§ drakon
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Он запретил принудительную подписку на печатные СМИ.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32068

А что,Костанайский - не запретил?
Костанайским учителям это очень нужно - знать.
Подписка скоро - начнётся... ;-)
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§ Sniper
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Значит покинул он ряды нур -отана

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35321&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

не ушел я из партии. Вожу с правами. Подаю инспектору вместе с правами. Следует обычно отдавание чести и пожелание счастливой дороги. Полезная книжонка. Рекомендую приобрести.
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§ bgb
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3989
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новый начальник облобразования, вроде, нормальный мужик.
я думал, прежнего зама поставят, который шефине в рот заглядывал.
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§ Алиса
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4305
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.08.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Обычно это так делается.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32068?1535045773

те, кто с подобным не сталкивается/лся - считают, советуют - почему бы не отказаться демонстративно... трудно им это понять/осознать. Увы..

Боюсь, если такую "вольность" позволят - ряд газет вынуждены будут закрыться, ну или будут на грани закрытия....

[Исправлено: Алиса, 23.08.2018 - 23:39]
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§ Сыкымы
Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.08.18 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
считают, советуют

Этот "советчик" за свою жизнь ни на одной работе больше чем на полгода нигде не задерживался, что он может насоветовать?
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§ таноми52
Re: Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.08.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Боюсь, если такую "вольность" позволят - ряд газет вынуждены будут закрыться, ну или будут на грани закрытия....


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32068&start=15#comment_1


В этом то и вся суть - за счёт "административного ресурса" держать их "на плаву". Ибо в рыночных условиях наши доморощенные СМИ неконкурентноспособны . Хоть республиканские, хоть областные. Но властям нужны эти "рупоры", а бедные учителя должны оплачивать их существование.
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