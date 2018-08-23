pro100tak Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры #10





(Пользователи) Сообщений: 168

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 01:55 Россия под гнетом санкций содержит 5-ый в мире оборонный бюджет, построила Крымский мост, несет расходы в Сирии и Донбассе, умудряется выплачивать материнский капитал, наладила производство той же сельхозтехники (на наших полях ее уже столько), производит, как наши пренебрежительно говорят, «ведра на колесах», типа Газелей или Лад и Патриотов, осваивает северный морской путь (45 ледоколов) и новые месторождения за полярным кругом, - короче, заморочек у них выше крыши. И, к тому же, находятся там такие кадры как Хорошавин или Захарченко, с одной стороны, или Навальный, с другой.



Эрдоган рассчитывает чуть не возродить Османию, не забывая, однако при этом, что только призывами народ доволен не будет, выделив 9 ярдов долларов на поддержание курса. Хотя определенной части населения там девальвация лиры выгодна – у них есть свое производство с экспортной составляющей.



Наш НБ блукает в 3-х соснах. Как он будет удерживать инфляцию в пределах 4-7% при такой девальвации тенге? Импорт же большой. И цены у нас имеют особенность в виде невозврата на прежний уровень, даже когда курс снижается. А если подвести курс рубля к 4, то наши производители молока, колбасы, муки или сборщики-продавцы машин куда денут свою продукцию-товар? Так что лукавит нацбанк насчет независимости.