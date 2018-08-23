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§ NG.kz
В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом в ходе круглого стола тему "Денежно-кредитная политика Национального Банка Казахстана" рассказала директор департамента монетарных операций Алия Молдабекова.
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§ pro100tak
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
pro100tak


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Сообщений: 166
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.08.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НБ постоянно ссылается на бегство каких-то мифических инвесторов с нашего рынка. Те инвесторы, которые заходят к нам в какие-нибудь проекты, их стремительно не сворачивают. По большому счету слабеющий в разумных пределах тенге им даже выгоден. Растет тенговый эквивалент их вложений, что позволяет им экономить на казахстанском содержании вложений (местные материалы, эл.-эн, ТЗР, ЗП, налоги и пр). Вот когда говорят, что инвесторы валят из Турции, там понятно. Инвесторы держат какие-то местные ценные бумаги, например, акции местных товаропроизводителей. И, ес-сно, будут при обесценивании лиры скидывать их в срочном порядке, усугубляя ситуацию с курсом. Бумаги российских компаний тоже торгуются на биржах и их стоимость зависит от ожиданий инвесторов. У нас, с такой точки зрения, какие такие инвесторы? Спекулянты да, залетают. И торгуют они не бумагами, а деньгами. А в этом случае НБ должен выполнять свои функции финрегулятора в полной мере. Надо устанавливать для таких игроков ограничения. А не смотреть со стороны, еще и никак не определившись, влияет на тенге рубль или нет. То Акишев говорит, что влияет и еще как, то его подчиненные говорят, что нет, ну или, так себе, частично...
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§ Victor Yang
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему же тогда вслед за рублем падает тенге? Да если бы у нас доллар остался 330, рубль был бы 4,7 тенге, а это значит что российские товары стали бы дешевле и, соответственно, конкурентоспособней.
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§ alex_60
В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1084
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно. Рубль не причем.
67. 5*5.39=363
Будет 70*5.4=378 будет.
Ниже рубл/тенге не пропустят.
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§ 211
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас одна практически экономическая и военная территория и говорить о независимости нашей валюты ну просто верх глупости..
Это же нужно так фантастически насочинять , не моргая глазом и смотря прямо в глаза..
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§ bgb
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3989
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.08.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так идти песо покупать, или не надо?
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§ 211
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
так идти песо покупать, или не надо

Думаю аргентинское не надо..
А вот чилийское или какое там, гондурасское, в самый раз..
Госпожа Молдабекова явно на это намекает..
Наверно доллары скупать будут чиновники..
Нам только пессо или песО..
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§ Сыкымы
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
НБ постоянно ссылается на бегство каких-то мифических инвесторов с нашего рынка

Ну как же! "Лифтёры" сбежали, не запустив производство, китайцы с телевизорами в Беларусь рванули... Вот кто во всём виноват! ;-)
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§ Sniper
В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну как же! "Лифтёры" сбежали, не запустив производство, китайцы с телевизорами в Беларусь рванули... Вот кто во всём виноват! ;-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776535&topic_id=35331&forumid=1#776535

Поясняю, ответ очень прост как 5 копеек. Это у областных акимов жизнь короткая на одном месте. В серийном производстве мирового уровня все гораздо основательней. И капитальней. Последние 2 десятка лет занимаюсь этим процессом. Выслушайте внимательно, не наше это все. 1) Простые перегрузчики зерна на поле Аргентина сосредоточила на семейной фирме, которая занимается более 200 лет. Мы слямзили ихнюю конструкцию, выпускаем в России. Но широкого сбыта нет.
2) Голландия выпускает в десятке стран свой зерноуборочный комбайн Нью Голланд. Говоря по конструкторски, это основной калькодержатель чертежей комбайна. Недавно сменилась последняя цифра в обозначени комбайна. На что фирма потратила 237 миллиона американских долларов на НИИОКР и дальнейшую модернизацию сверхсовременного производства. А наш областной Архимед построил сверхдешевый курятник или ангар на окрайне города за пару сотен тысяч долларов. И хочет получить такие же результаты. Не получится этого никогда.((((
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§ Адам
Re: В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 926
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 24.08.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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