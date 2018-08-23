Sniper Re: Боевой автомат и патроны изъяли у костанайца, подозреваемого... #6





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 23:48 Цитата: Vital:

Не. Он их в другом гараже запрятал. Щас по УДО через 2 года выйдет и заживет нормально:))))



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32070 Не. Он их в другом гараже запрятал. Щас по УДО через 2 года выйдет и заживет нормально:))))Источник:

не заживет, за 14 лет службы в этих краях убедился в этом. Эта система прозрачная как дырявое сито. И жить он будет до тех пор, пока не расскажет "ревизорам", где и куда истратил или припрятал все до единого доллара. Как то так.(((((