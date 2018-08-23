Цитата: И чем ближе к цели, тем больше шок. Сразу же за последней линией домов выросли терриконы глины вперемешку с бетонной арматурой и мусором. Подпрыгивая на раздолбанной тяжелой техникой колее, с трудом добираемся на своем авто к краю «блюдечка»… А его нет! Осталось от озера мокрое место, несколько луж и выжженный тростник.



"Бумеранг" от природы, это - вода в подвалах .

За жадность одних, и бестолковость других.