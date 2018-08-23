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§ NG.kz
О карасях и умирающем «блюдечке»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие заядлые рыболовы считают, что августовская ловля карася не такая эффективная, как июньская или июльская, что пик активности этой рыбы прошел и остается надеяться только на те наши места, где карась скапливается в предчувствии скорой зимовки.
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§ Sniper
Re: О карасях и умирающем «блюдечке»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У людей подвалы топит, а этим рыбалку в микрорайоне подавай. Прямо с балкона и на сковородку.Только за пузырем далеко бежать.
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§ Адам
Re: О карасях и умирающем «блюдечке»
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 926
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И чем ближе к цели, тем больше шок. Сразу же за последней линией домов выросли терриконы глины вперемешку с бетонной арматурой и мусором. Подпрыгивая на раздолбанной тяжелой техникой колее, с трудом добираемся на своем авто к краю «блюдечка»… А его нет! Осталось от озера мокрое место, несколько луж и выжженный тростник.


"Бумеранг" от природы, это - вода в подвалах.
За жадность одних, и бестолковость других. :-x
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