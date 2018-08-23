Алиса Аким СКО запретил организацию принудительной подписки на газеты среди учителей #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4305

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:38 Цитата: Сергей_я:

Обычно это так делается.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32068?1535045773 Обычно это так делается.Источник:

те, кто с подобным не сталкивается/лся - считают, советуют - почему бы не отказаться демонстративно... трудно им это понять/осознать. Увы..



Боюсь, если такую "вольность" позволят - ряд газет вынуждены будут закрыться, ну или будут на грани закрытия....



[Исправлено: Алиса, 23.08.2018 - 23:39]