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§ NG.kz
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая мера потребует внесения дополнений в кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" и в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
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§ Гога
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше нечем в стране заниматься , нет других проблем ?
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§ drakon
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня все договора ваще все в бумажном виде.
Ни одного электронного договора.
Неужели НАТО - начнет войну?... :lol:
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§ Vital
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да драг, война будет рано или поздно . И мы вас сново победим. Так что на всяк случай держи несколько копий :lol:
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§ Vital
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Только раньше времени не расстраивайся. Когда заварушка начнется , а она начнется. Сама Ванга сказала. А ей нет причины не верить:)))) Мы тебя сможем тут на конспиративной квартире у Марикело спрятать с Барборой. Потому что европе и америке кирдык придет. :lol:
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§ Мишаня
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.08.18 - 20:00
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сама Ванга сказала. А ей нет причины не верить:))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776510&topic_id=35330&forumid=1#776510

Виталя, а у меня нет причины - не верить Ванге,тебе
и даже МАЙЛУ.

Что? Началось или только учёба?... :lol:
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§ Мишаня
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комментарий удален модератором

То, что позволено Витале, не дозволено Мишане. Странная избирательность, так кердыкуя, или не кердыкуя?
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§ 211
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марикело спрятать

У меня все в бумажных вариантах..
К войне готов!
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§ 211
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только вот я не понял, с кем готовят воевать нашу армию?
Которая никогда не воевала ни с кем в буквальном смысле этого слова..
Которая не умеет воевать, не обучена, плохо обмундирована и нет там технологически передовых так сказать военных разработок..
Кроме устаревших танков и АК-47 послевоенных лет..
С любой страной вокруг, начав воевать, мы проиграем..
Кроме разве только что готовят нашу армию для чего то более земного, для внутреннего так сказать потребления...
А это очень опасно, как показал опыт одной тоже большой страны..
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§ Сыкымы
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У меня все в бумажных вариантах..
К войне готов!

Надо полагать, справкой о неизлечимых болезнях тоже запасся?
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§ Алиса
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4305
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.08.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Только вот я не понял, с кем готовят воевать нашу армию?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32074?1535045384

вот я тоже заинтересовалась - с кем воевать планируем? :oops:
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